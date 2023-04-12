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Кличко прокомментировал убийство оккупантами украинского военного

12 апреля 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко прокомментировал убийство оккупантами украинского военного
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на убийство украинского военнопленного. Он подчеркнул, что это видео останавливает кровь в жилах.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

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Кличко подчеркнул, что своими зверствами против украинцев Россия демонстрирует отношение ко всему цивилизованному миру.

"И мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" российского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас Россия творит везде, куда пойдет. Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять!", — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что граждане Украины не простят ни одной смерти, жертв, страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю РФ.

"Вечная память и слава павшим украинским Героям!", — добавил мэр столицы.

Напомним, в сети появилось видео, как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

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