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Кличко розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

9 жовтня 2023 17:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві вже розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури. Що стосується будівель комунальної сфери та житлових будинків, то у міській раді столиці орієнтуватимуться за погодними умовами. 

 Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

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Відтак, за заявками керівників, у столиці вже розпочали підключати до теплопостачання лікарні, школи та дитячі садки. 

Щодо комунальної сфери та житлових будинків, то, за словами Кличка, орієнтуватимуться на погодні умови. 

"Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж — за їхніми заявками — й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі", — каже Кличко. 

Опалювальний сезон в Києві 2023
Фото: скриншот

Нагадаємо, українці невдовзі отримають комунальні платіжки із вищими сумами через необхідність розрахунку за послугу з опалення. Проте дехто з громадян може платити менше, адже низка категорій населення має право на пільги.

Додамо, в Україні тарифи на "блакитне паливо" та електричну енергію для споживачів можуть суттєво зрости наступного опалювального сезону. Припускають кількаразове зростання цін. Такі прогнози озвучили українські економічні експерти.

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