Кличко рассказал, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры. Что касается зданий коммунальной сферы и жилых домов, то в городском совете столицы будут ориентироваться по погодным условиям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Начало отопительного сезона в Киеве

По заявлениям руководителей, в столице уже начали подключать к теплоснабжению больницы, школы и детские сады.

Что касается коммунальной сферы и жилых домов, то, по словам Кличко, будут ориентироваться на погодные условия.

"Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же — по их заявкам — и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", — говорит Кличко.

Фото: скриншот

Напомним, украинцы вскоре получат коммунальные платежки с более высокими суммами из-за необходимости расчета за услугу отопления. Однако некоторые граждане могут платить меньше, ведь ряд категорий населения имеют право на льготы.

Добавим, в Украине тарифы на "голубое топливо" и электрическую энергию для потребителей могут существенно возрасти в следующем отопительном сезоне. Предполагают неоднократный рост цен. Такие прогнозы озвучили украинские экономические эксперты.