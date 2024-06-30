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Кличко розповів про постраждалих у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару

30 червня 2024 20:42
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Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл Києва — повідомляєтья про постраждалих
Рятувальники у багатоповерхівці. Фото: ДСНС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві двом жінкам, які постраждали від російського обстрілу в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У постраждалих гостра реакція на стрес.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів", — повідомив міський голова.

Кличко також додав, що пожежу в багатоповерховому будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.

Також Кличко додав, що з будинку евакуювали десятьох мешканців. До медиків звернулося п'ятеро жінок, в яких гостра реакція на стрес. Також одну жінку госпіталізували, а інші отримують допомогу на місці. 

Всі екстрені служби працюють у будинку та біля нього.

Раніше ми писали, що у Києві було чутно вибухи. В Оболонський район столиці вирушили екстренні служби.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою.

Віталій Кличко
Київ
війна
обстріли
війна в Україні
жертви

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