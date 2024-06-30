Обстріл Києва — повідомляєтья про постраждалих

Рятувальники у багатоповерхівці. Фото: ДСНС

У Києві двом жінкам, які постраждали від російського обстрілу в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У постраждалих гостра реакція на стрес.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва

"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів", — повідомив міський голова.

Кличко також додав, що пожежу в багатоповерховому будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.

Також Кличко додав, що з будинку евакуювали десятьох мешканців. До медиків звернулося п'ятеро жінок, в яких гостра реакція на стрес. Також одну жінку госпіталізували, а інші отримують допомогу на місці.

Всі екстрені служби працюють у будинку та біля нього.

Раніше ми писали, що у Києві було чутно вибухи. В Оболонський район столиці вирушили екстренні служби.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою.