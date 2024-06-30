Обстріл Києва — повідомляєтья про постраждалих

Кличко розповів про постраждалих у багатоповерхівці внаслідок ракетного удару
У Києві двом жінкам, які постраждали від російського обстрілу в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У постраждалих гостра реакція на стрес.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наслідки обстрілу Києва
"У 14-ти поверховому будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкону ще на одному з поверхів", — повідомив міський голова.
Кличко також додав, що пожежу в багатоповерховому будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.
Також Кличко додав, що з будинку евакуювали десятьох мешканців. До медиків звернулося п'ятеро жінок, в яких гостра реакція на стрес. Також одну жінку госпіталізували, а інші отримують допомогу на місці.
Всі екстрені служби працюють у будинку та біля нього.
Раніше ми писали, що у Києві було чутно вибухи. В Оболонський район столиці вирушили екстренні служби.
Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою.
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