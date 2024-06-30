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Кличко рассказал о пострадавших в многоэтажке в результате ракетного удара

30 июня 2024 20:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Киева — сообщение о пострадавших
Спасатели в многоэтажке. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве двум женщинам, пострадавшим от российских обстрелов в Оболонском районе, медики оказывают помощь на месте. У пострадавших острая реакция на стресс.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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"В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей", - сообщил городской голова.

Кличко также добавил, что пожар в многоэтажном доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры.

Также Кличко добавил, что из дома эвакуировали десять жителей. К медикам обратились пять женщин, у которых острая реакция на стресс. Также одна женщина была госпитализирована, а другие получают помощь на месте.

Все экстренные службы работают дома и возле него.

Ранее мы писали, что в Киеве были слышны взрывы. В Оболонский район столицы отправились экстренные службы.

Напомним, сегодня днем в центре Харькова раздался взрыв. Россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой.

Виталий Кличко
Киев
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война в Украине
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