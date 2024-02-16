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Кличко розповів, про що говоритиме на Мюнхенській конференції безпеки

16 лютого 2024 16:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кличко розповів, про що говоритиме на Мюнхенській конференції безпеки
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram / Віталій кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мер Києва Віталій Кличко розповів про участь в Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить у Німеччині. Міський голова бере участь у Трансатлантичному форумі CSU та проводить перемовини зі світовими лідерами щодо підтримки та допомоги Україні.

Про це мер Києва повідомив у п'ятницю, 16 лютого, в Telegram.

Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки

Як зазначає Кличко, на Мюнхенській конференції з безпеки він проводить низку переговорів зі світовими посадовцями. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту Деном Салліваном.

"Ключове: нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють. Але переконаний, діяти в цій ситуації вони повинні рішучіше й активніше. І наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Поставити його на стабільні "рейки", — йдеться в повідомленні.

Міський голова переконаний, що такі дії стануть потужним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Кличко наголосив, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

Кличко на Мюнхенській конференції
Брати Клички на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко
Кличко на Мюнхенській конференції
Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко 
Кличко на Мюнхенській конференції
Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко
Представники країн на Мюнхенській конференції
Представники країн на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко
Кличко на Мюнхенській конференції
Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко
Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Олаф Шольц у Берліні 16 лютого підписали двосторонню угоду щодо безпекових зобов’язань.

Додамо, 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Віталій Кличко
Київ
Німеччина
війна
Україна
Мюнхенська конференція безпеки

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