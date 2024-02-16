Кличко розповів, про що говоритиме на Мюнхенській конференції безпеки

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram / Віталій кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів про участь в Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить у Німеччині. Міський голова бере участь у Трансатлантичному форумі CSU та проводить перемовини зі світовими лідерами щодо підтримки та допомоги Україні.

Про це мер Києва повідомив у п'ятницю, 16 лютого, в Telegram.

Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки

Як зазначає Кличко, на Мюнхенській конференції з безпеки він проводить низку переговорів зі світовими посадовцями. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту Деном Салліваном.

"Ключове: нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють. Але переконаний, діяти в цій ситуації вони повинні рішучіше й активніше. І наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Поставити його на стабільні "рейки", — йдеться в повідомленні.

Міський голова переконаний, що такі дії стануть потужним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Кличко наголосив, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

Брати Клички на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко

Представники країн на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко на Мюнхенській конференції. Фото: Telegram / Віталій Кличко

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Олаф Шольц у Берліні 16 лютого підписали двосторонню угоду щодо безпекових зобов’язань.

Додамо, 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном.