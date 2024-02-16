Кличко рассказал, о чем будет говорить на Мюнхенской конференции безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об участии в Мюнхенской конференции безопасности, которая проходит в Германии. Мэр принимает участие в Трансатлантическом форуме CSU и проводит переговоры с мировыми лидерами по поддержке и помощи Украине.

Об этом мэр Киева сообщил в пятницу, 16 февраля, в Telegram.

Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Как указывает Кличко, на Мюнхенской конференции безопасности он проводит ряд переговоров с мировыми чиновниками. В частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Баварии Маркусом Зедером, президентом Международного республиканского института Дэном Салливаном.

"Ключево: новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины. И наши партнеры это понимают. Но убежден, действовать в этой ситуации они должны решительнее и активнее. И буду подчеркивать на всех встречах в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Поставить его на стабильные "рельсы", — говорится в сообщении.

Мэр убежден, что такие действия станут мощным сигналом для российского диктатора Владимира Путина. Кличко подчеркнул, что единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

Братья Кличко на Мюнхенской конференции. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Кличко на Мюнхенской конференции. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Кличко на Мюнхенской конференции. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Представители стран на Мюнхенской конференции. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Кличко на Мюнхенской конференции. Фото: Telegram / Виталий Кличко

Скриншот поста Кличко

Напомним, Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине, 16 февраля, подписали двустороннее соглашение по обязательствам безопасности.

Добавим, 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.