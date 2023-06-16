Кличко розповів про ситуацію в Києві після ракетного обстрілу

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Telegram Кличка

Ракетний удар російських окупантів не завдав жодної шкоди Києву. А звуки вибуху, які чули у Подільському районі, були відголоском роботи протиповітряної оборони.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко уточнив ситуацію із звуками вибуху у Подільському районі Києва.

Як з’ясувалося, мешканці Подільського району столиці чули гучні вибухи внаслідок роботи протиповітряної оборони поруч з Києвом.

Наслідки обстрілу Києва

За словами міського голови, столиця під час сьогоднішнього ракетного удару не постраждала.

"У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає. Дякую нашим захисникам — силам ППО!" — наголосив Віталій Кличко.

Кличко про вибух у Києві

Нагадаємо, що сьогодні, 16 червня, російські окупанти обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет, за попередніми даними, були збиті системою ППО України.

Додамо, що попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце рівно місяць тому, 16 травня.

Саме того дня в Україну приїхав з візитом і мирним планом Сі Цзіньпіна китайський спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей. Сьогодні до України приїхали інші "миротворці" з "глобального Півдня", зокрема, президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса.