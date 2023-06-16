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Кличко рассказал о ситуации в Киеве после ракетных обстрелов

16 июня 2023 13:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кличко рассказал о ситуации в Киеве после ракетных обстрелов
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram Кличко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ракетный удар российских оккупантов не нанес никакого вреда Киеву. А слышавшиеся в Подольском районе звуки взрыва были отголоском работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко уточнил ситуацию со звуками взрыва в Подольском районе Киева.

Как выяснилось, жители Подольского района столицы слышали громкие взрывы из-за работы противовоздушной обороны рядом с Киевом.

Последствия обстрела Киева

По словам городского головы, столица в ходе сегодняшнего ракетного удара не пострадала.

"В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет. Спасибо нашим защитникам — силам ПВО!" — подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко о взрыве в Киеве
Кличко о взрыве в Киеве

Напомним, что сегодня, 16 июня, российские оккупанты обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет, по предварительным данным, были сбиты системой ПВО Украины.

Добавим, что предварительный обстрел Киева аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", о которых сами россияне говорили, что их невозможно сбить никакими средствами ПВО, имел место ровно месяц назад, 16 мая.

В этот день в Украину приехал с визитом и мирным планом Си Цзиньпина китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Сегодня в Украину приехали другие "миротворцы" с "глобального Юга", в частности президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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