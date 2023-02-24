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Кличко розповів, скільки будівель пошкоджено в Києві внаслідок атак рф

24 лютого 2023 13:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
За рік війни у Києві пошкоджено понад 700 цивільних будівель, – Кличко
Віталій Кличко навів коротку статистику наслідків року війни для столиці
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні перші роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. За цей час лише у столиці пошкоджено понад 700 цивільних будівель.

Про це у своєму Telegram розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

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Деталі

Так, за один рік війни у Києві повітряна тривога лунала аж 680 разів. На жаль, сигнали тривоги не проходили безслідно, понад 700 столичних цивільних будівель пошкоджені атаками рф. Серед них — 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти.

Окрім того, "Київська служба порятунку" здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці. Також, через обстріли рф у столиці загинули понад 160 цивільних мешканців, серед них — п'ятеро дітей.

За рік війни у столиці зареєстровано понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян.

З позитивних новин, за час війни у Києві висадили майже 6000 дерев, одружились близько 25 тисяч пар та народил ось 16 461 немовля.   

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремль все ще хоче захопити Київ.

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