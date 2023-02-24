За год войны в Киеве повреждено более 700 гражданских зданий, – Кличко

Виталий Кличко привел краткую статистику последствий года войны для столицы

Сегодня первая годовщина полномасштабного вторжения россии в Украину. За это время только в столице повреждено более 700 гражданских построек.

Об этом в своем Telegram рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

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Так, за один год войны в Киеве воздушная тревога звучала 680 раз. К сожалению, сигналы тревоги не проходили бесследно, более 700 столичных гражданских зданий повреждены атаками россии. Среди них — 417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения.

Кроме того, "Киевская служба спасения" совершила 48 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице. Также, из-за обстрелов рф в столице погибли более 160 гражданских жителей, среди них — пятеро детей.

За год войны в столице зарегистрировано более 229 тысяч внутренне перемещенных лиц. А метро как укрытие принимало одновременно до 66 940 киевлян.

Из положительных новостей, за время войны в Киеве высадили почти 6000 деревьев, женились около 25 тысяч пар и родился 16 461 младенец.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремль все еще хочет захватить Киев.