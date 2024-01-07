Кличко став власником маєтку в Німеччині за понад 220 млн грн — реєстр декларацій

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.

Мер столиці України Віталій Кличко став власником маєтку у німецькому Гамбурзі. Його вартість становить 227,65 млн грн.

Про це пише Главком з посиланням на дані реєстру декларацій.

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Відомо, що житловий будинок площею 750 кв. м розташований у місті Гамбург, що в Німеччині.

Вказано, що дороге помешкання дісталося Віталію Кличку від компанії Maximum I LLC у вигляді "погашення заборгованості у негрошовому виразі". Компанія належить його рідному брату Володимиру Кличку.

Скриншот реєстру декларацій

Також окрім будинку, брат віддав Віталію Кличку 6,7 млн грн, які раніше позичав.

Скриншот реєстру декларацій

Нагадаємо, що у грудні міністр оборони України Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з 3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.

Також ми писали, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина депутата, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень.