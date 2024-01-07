Кличко стал владельцем поместья в Германии за более 220 млн грн — реестр деклараций

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко стал владельцем поместья в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227,65 млн грн.

Об этом пишет Главком со ссылкой на данные реестра деклараций.

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Известно, что жилой дом площадью 750 кв. м расположен в городе Гамбург, что в Германии.

Указано, что дорогое жилье досталось Виталию Кличко от компании Maximum I LLC в виде "погашения задолженности в неденежном выражении". Компания принадлежит его родному брату Владимиру Кличко.

Скриншот реестра деклараций

Также кроме дома, брат отдал Виталию Кличко 6,7 млн грн, которые раньше занимал.

Скриншот реестра деклараций

Напомним, что в декабре министр обороны Украины Рустем Умеров опубликовал свои декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы. За это время его доход вырос более чем на миллион и с 3,5 млн грн превратился в 4,5 млн грн.

Также мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук задекларировал личные доходы на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, зарабатывает полмиллиона гривен.