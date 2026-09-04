Кличко заявив, що у Києві можуть припинити перекривати мости під час тривог

Південний міст Києва. Фото: "Місто Кия"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті розглядають можливість не перекривати мости під час повітряних тривог. Окрім того, в столиці збільшили кількість автобусів, які дублюють маршрут метрополітену.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Київради.

Реклама

Які можуть бути зміни у зв'язку з тривогами

Під час засідання Київради депутат від "Голосу" Вадим Васильчук порушив питання перекриття Подільського мосту, яке створює додаткові затори.

"Не варто перекривати його ввечері під час руху з правого берега на лівий. Можна зробити так, щоб перекривалася ліва сторона, а права дозволяла рухатись. А зранку - навпаки", — запропонував Васильчук.

У відповідь мер Віталій Кличко заявив, що зараз із військовими розглядають можливість не перекривати рух усіма мостами під час повітряних тривог. За його словами, це має зменшити транспортні проблеми в столиці, особливо під час тривалих тривог.

Читайте також:

"Найближчим часом зможемо відкрити навіть при повітряній тривозі роботу наших мостів. Це ключові транспортні артерії", — сказав Кличко.

Також у коментарі "Суспільному" мер заявив, що тривалі повітряні тривоги дедалі більше впливають на роботу транспорту та міста загалом. Зокрема, вони паралізували ці моменти, включаючи роботу підприємств. Тому, наголосив Кличко, треба знаходити рішення, щоб й надалі продовжувало жити і працювати.

Окрім того, він поінформував, що у зв'язку з обмеженням роботи метро у місті посилюють наземне сполучення. Так, було перекинуто 140 автобусів з інших маршрутів, щоб дублювати маршрути метрополітену.

"Всі сили транспортного напрямку ми кидаємо зараз, щоб зменшити навантаження на метрополітен", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Кабміну Сергій Корецький заявив, що уряд ухвалив низку рішень для адаптації роботи країни до нової тактики атак РФ. Зокрема, зміни стосуються типу тривог, роботи метро та тривалості комендантської години у Києві.

Також ми писали, що у Києві продовжують опрацювати можливість встановлення модульних укриттів, які вміщатимуть 20-30 людей.