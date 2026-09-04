Кличко заявил, что в Киеве могут прекратить перекрывать мосты во время тревог

Южный мост Киева. Фото: "Город Кия"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе рассматривают возможность не перекрывать мосты во время воздушных тревог. Кроме того, в столице увеличили количество автобусов, дублирующих маршруты метро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Киевсовета.

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Какие изменения могут произойти в связи с тревогами

Во время заседания Киевсовета депутат от "Голоса" Вадим Васильчук поднял вопрос о перекрытии Подольского моста, которое создает дополнительные пробки.

"Не стоит перекрывать его вечером при движении с правого берега на левый. Можно сделать так, чтобы перекрывалась левая сторона, а правая позволяла двигаться. А утром — наоборот", — предложил Васильчук.

В ответ мэр Виталий Кличко заявил, что сейчас совместно с военными рассматривают возможность не перекрывать движение по всем мостам во время воздушных тревог. По его словам, это должно уменьшить транспортные проблемы в столице, особенно во время длительных тревог.

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"В ближайшее время мы сможем открыть работу наших мостов даже во время воздушной тревоги. Это ключевые транспортные артерии", — сказал Кличко.

Также в комментарии "Суспільному" мэр заявил, что длительные воздушные тревоги всё больше влияют на работу транспорта и города в целом. В частности, они парализовали эти сферы, включая работу предприятий. Поэтому, подчеркнул Кличко, нужно находить решения, чтобы жизнь и работа продолжались и в дальнейшем.

Кроме того, он сообщил, что в связи с ограничением работы метро в городе усиливают наземное сообщение. Так, было переброшено 140 автобусов с других маршрутов, чтобы дублировать маршруты метрополитена.

"Все силы транспортного направления мы сейчас бросаем на то, чтобы снизить нагрузку на метрополитен", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Кабмина Сергей Корецкий заявил, что правительство приняло ряд решений для адаптации работы страны к новой тактике атак РФ. В частности, изменения касаются типов тревог, работы метро и продолжительности комендантского часа в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве продолжают изучать возможность установки модульных укрытий, которые смогут вместить 20–30 человек.