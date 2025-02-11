Вибори в Україні — Кличко сказав, коли можливі

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз варто думати про війну, адже Україна щодня втрачає людей. Водночас "політичні виборчі процеси в країні вже почалися".

Про це Віталій Кличко повідомив на Форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Зараз з усіх прасок говорять про вибори, але ми щодня втрачаємо території та людей. А коли відновиться мир — ніхто не може відповісти", — сказав мер столиці.

Кличко зазначив, що попри те, що бойові дії ще тривають, "політичні виборчі процеси вже почалися".

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вибори під час війни небезпечні. За його словами, цим обов'язково скористається ворог.

Водночас колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що вибори під час війни неможливі, оскільки військові теж можуть балотувати.