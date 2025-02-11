Выборы в Украине — Кличко сказал, когда возможны

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас стоит думать о войне, ведь Украина ежедневно теряет людей. В то же время "политические избирательные процессы в стране уже начались".

Об этом Виталий Кличко сообщил на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Сейчас со всех утюгов говорят о выборах, но мы ежедневно теряем территории и людей. А когда восстановится мир — никто не может ответить", — сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что несмотря на то, что боевые действия еще продолжаются, "политические избирательные процессы уже начались".

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выборы во время войны опасны. По его словам, этим обязательно воспользуется враг.

В то же время бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что выборы во время войны невозможны, поскольку военные тоже могут баллотироваться.