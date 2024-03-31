Кличко заявив, що допускає новий наступ окупантів на Київ

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські загарбники можуть здійснити повторний наступ на столицю. Однак місто підготовлене до такого розвитку подій.

Про це мер заявив в інтерв'ю Bild.

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Повторний наступ РФ на Київ

"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця — це серце країни", — сказав Кличко.

За його словами, зараз місто набагато краще підготовлене до цього, аніж це було два роки тому. І якщо Путін все ж ухвалить рішення про наступ на Київ — "це буде криваве рішення".

Міський голова закликав Захід посилити підтримку України, зокрема, надати більше засобів протиповітряної оборони.

"Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!", — наголосив він.

Крім того, Кличко прокоментував слова окремих західних політиків щодо переговорів з Росією або заморожування війни.

"Це неправильне ставлення, натомість нам потрібна більша підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", — зауважив він.

Нагадаємо, видання The Economist писало, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на інформацію щодо повторного наступу росіян на регіон.

Крім того, начальник харківського гарнізону Сергій Мельник прокоментував можливий наступ окупантів.