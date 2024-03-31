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Кличко заявил, что допускает новое наступление оккупантов на Киев

31 марта 2024 15:16
обновлено: 15:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кличко заявил, что допускает новое наступление оккупантов на Киев
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские захватчики могут осуществить повторное наступление на столицу. Однако город подготовлен к такому развитию событий.

Об этом мэр заявил в интервью Bild.

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"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны", — сказал Кличко.

По его словам, сейчас город гораздо лучше подготовлен к этому, чем это было два года назад. И если Путин все же примет решение о наступлении на Киев — "это будет кровавое решение".

Мэр призвал Запад усилить поддержку Украины, в частности, предоставить больше средств противовоздушной обороны.

"Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!" — подчеркнул он.

Кроме того, Кличко прокомментировал слова отдельных западных политиков по поводу переговоров с Россией или заморозки войны.

"Это неправильное отношение, но нам нужна большая поддержка. Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", — отметил он.

Напомним, издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.

Также глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отреагировал на информацию о повторном наступлении россиян на регион.

Кроме того, начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник прокомментировал возможное наступление оккупантов.

Виталий Кличко
Киев
оккупанты
война в Украине
наступление

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