Кличко заявив, що кількість постраждалих від ракетної атаки зросла вдвоє
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок російського обстрілу кількість постраждалих збільшилась. Так, травми отримали десятеро людей.
Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.
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"Уже 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій", — заявив Кличко.
Він уточнив, що наразі всім, хто потребує, надають медичну допомогу на місці.
Усім медики надали допомогу на місці.
Також у Шевченківському районі столиці триває евакуація мешканців з будинку, в якому виявили пожежу.
Оновлено 06:27. Кличко заявив, що кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Двох із них госпіталізували.
"Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо — в Святошинському", — уточнив мер міста.
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