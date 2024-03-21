Кличко заявив, що кількість постраждалих від ракетної атаки зросла вдвоє

Працівники ДСНС ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок російського обстрілу кількість постраждалих збільшилась. Так, травми отримали десятеро людей.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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"Уже 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій", — заявив Кличко.

Він уточнив, що наразі всім, хто потребує, надають медичну допомогу на місці.

Усім медики надали допомогу на місці.

Також у Шевченківському районі столиці триває евакуація мешканців з будинку, в якому виявили пожежу.

Оновлено 06:27. Кличко заявив, що кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Двох із них госпіталізували.

"Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо — в Святошинському", — уточнив мер міста.

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