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Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое

21 марта 2024 06:01
обновлено: 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате российских обстрелов количество пострадавших удвоилось. Да, травмы получили восемь человек.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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"Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока без госпитализаций" , — заявил Кличко.

Он уточнил, что сейчас всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь на месте.

Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое - фото 1

Всем медики оказали помощь на месте.

Также в Шевченковском районе столицы идет эвакуация жителей из дома, в котором обнаружили пожар.

Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое - фото 2

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