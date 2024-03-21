Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое
21 марта 2024 06:01
обновлено: 06:04
Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате российских обстрелов количество пострадавших удвоилось. Да, травмы получили восемь человек.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.
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"Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока без госпитализаций" , — заявил Кличко.
Он уточнил, что сейчас всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь на месте.
Всем медики оказали помощь на месте.
Также в Шевченковском районе столицы идет эвакуация жителей из дома, в котором обнаружили пожар.
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