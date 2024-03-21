Кличко заявил, что количество пострадавших от ракетной атаки выросло вдвое

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате российских обстрелов количество пострадавших удвоилось. Да, травмы получили восемь человек.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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"Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока без госпитализаций" , — заявил Кличко.

Он уточнил, что сейчас всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь на месте.

Всем медики оказали помощь на месте.

Также в Шевченковском районе столицы идет эвакуация жителей из дома, в котором обнаружили пожар.

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