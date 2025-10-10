Графік відключення світла — киян закликають запастись водою

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Через масовану атаку росіян, яка була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, у більшості областей запроваджені екстрені відключення світла. Киян закликають запастись водою, продуктами та теплими речами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram 10 жовтня.

Відключення світла у Києві

Кличко розповів, що 10 жовтня Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак на енергетичні об'єкти. За його словами, з раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби.

Станом на зараз енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.

Також відновили систему водопостачання і вона працює у штатному режимі. Проте в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Це пов'язано з тим, що не працюють насоси підвищення тиску.

"Ситуація складна. І говорімо правду, а не займаймося самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", — закликав міський голова.

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, що своїми ударами росіяни намагаються вивести з ладу ключові енергетичні об'єкти України. Росія добре розуміє, як працює наша енергосистема, і свідомо обирає критично важливі цілі.

Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ.