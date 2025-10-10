Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко закликав киян запастись водою та продуктами

Кличко закликав киян запастись водою та продуктами

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:34
Графік відключення світла — киян закликають запастись водою
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Через масовану атаку росіян, яка була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, у більшості областей запроваджені екстрені відключення світла. Киян закликають запастись водою, продуктами та теплими речами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram 10 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві

Кличко розповів, що 10 жовтня Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак на енергетичні об'єкти. За його словами, з раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби.

Станом на зараз енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам.  

Також відновили систему водопостачання і вона працює у штатному режимі. Проте в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Це пов'язано з тим, що не працюють насоси підвищення тиску. 

"Ситуація складна. І говорімо правду, а не займаймося самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", — закликав міський голова. 

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, що своїми ударами росіяни намагаються вивести з ладу ключові енергетичні об'єкти України. Росія добре розуміє, як працює наша енергосистема, і свідомо обирає критично важливі цілі.

Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ. 

Віталій Кличко Київ електроенергія обстріли відключення світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації