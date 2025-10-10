Видео
Україна
Кличко призвал киевлян запастись водой и продуктами

Кличко призвал киевлян запастись водой и продуктами

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:34
График отключения света — киевлян призывают запастись водой
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Из-за массированной атаки россиян, которая была направлена на объекты критической инфраструктуры, в большинстве областей введены экстренные отключения света. Киевлян призывают запастись водой, продуктами и теплыми вещами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 10 октября.

Читайте также:

Отключение света в Киеве

Кличко рассказал, что 10 октября Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак на энергетические объекты. По его словам, с раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.

По состоянию на сейчас энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям.

Также восстановили систему водоснабжения и она работает в штатном режиме. Однако в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах. Это связано с тем, что не работают насосы повышения давления.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналов тревоги", — призвал городской голова.

Напомним, ранее нардеп рассказал, что своими ударами россияне пытаются вывести из строя ключевые энергетические объекты Украины. Россия хорошо понимает, как работает наша энергосистема, и сознательно выбирает критически важные цели.

В то же время в ДТЭК заявили, что в Украине не вводили графики отключения света. В некоторых регионах были экстренные отключения из-за атаки РФ.

Виталий Кличко Киев электроэнергия обстрелы отключения света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
