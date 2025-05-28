Як змінилися столиці ЄС у порівнянні з Києвом — ефір Київський час

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Віталій Кличко вже 11 років обіймає посаду міського голови Києва. За цей час у Києві відбулося багато змін, зокрема, почалась повномасштабна війна.

Як змінився Київ та інші європейські столиці за 11 років — дивіться в ефірі "Київський час".

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Що змінилось в Парижі за останні 11 років

Журналістка Новини.LIVE у Парижі Валерія Рождественська розповіла, що з 2014 року і до сьогодні мером французької столиці є Анн Ідальго.

Щодо вартості проїзду, то ціна на єдиний квиток становить 2,50 євро (близько 118 грн). Ще десять років тому такий квиток вартував 1,70 євро (близько 80 грн). За десять років ціна проїзду зросла на 32%.

Щодо населення, то 2014 року в Парижі проживало 2 220 000 осіб, а станом на 2025 рік ця цифра є трохи нижчою — 2 048 000 осіб.

Ціни на житло за цей час також зросли: в травні 2025 року метр квадратний коштує 9 450 євро, а десять років тому ціна була 8 110 євро. Отже, за 10 років ціна зросла на 15%.

Також Валерія розповіла, що за останні десять років у Парижі з'явилися визначні будівлі, зокрема, дві вежі Tours Duo, висотою 122 і 180 метрів. Вони були офіційно відкриті 2022 року. Звісно, потрібно також відзначити повторне відкриття Собору Паризької Богоматері в грудні 2024 року після пожежі, яка там сталася у 2019 році.

Зміни в Берліні за 11 років

Водночас журналістка Дар'я Нефьодова, яка перебуває у Берліні розповіла, що за останні 11 років місто мало трьох мерів. Останнього обрали 2023 року.

За її словами, у 2014 році квиток на одноразовий проїзд у транспорті коштував 2,60 євро, у цьому році такий самий квиток коштує 3,80 євро.

У 2025 році населення Берліна складає 3 058 000 осіб. З 2014 року кількість зросла на 80 тисяч мешканців і найбільша вікова група — люди віком від 30 до 39 років.

Станом на 2014 рік середня вартість житла в центрі міста складала 3 490 євро за метр квадратний. Вже у 2025 вартість зросла до 5 103 євро. Ціни піднялися майже в півтора раза.

"Загалом Берлін за останні 11 років зазнав багато змін, які були спрямовані на модернізацію та покращення якості життя", — підсумувала Дар'я.

Як змінилась Варшава

Журналістка з Варшави Юлія Войнар поділилася, що за останні 11 років столиця Польщі помітно змінилася. За її словами, місто стало більш сучасним, динамічним та зручним для життя. Також з'явилися нові квартали, бізнес-центри, оновлено транспорт, стало більше місце для пішоходів та велосипедистів.

Міське керівництво залишалося стабільним з 2018 року, наразі Варшавою керує Рафал Тшасковський і за його каденції місто розвивається.

Вартість проїзду за цей час також не змінилася. Квиток як коштував у 2014 році 4,40 злотих, так і коштує зараз — у 2025. Це при тому, що інфраструктура транспорту суттєво покращилася, адже з'явилися нові трамваї, автобуси та лінії метро.

За 11 років населення міста зросла майже на 6%, в основному внаслідок внутрішньої міграції та приїзду іноземців, зокрема, українців. Однак це вплинуло на ціни на житло, вони буквально злетіли майже втричі.

Серед нових будов символом Варшави став новий хмарочос Varso Tower. Будівля, до речі, найвище в ЄС.

Які зміни за 11 років трапились у Вашингтоні

Перебуваючи у Вашингтоні, Уляна Бойчук розповіла, що за останнє десятиліття місто значно розвивається і до столиці США їде багато молоді, аби навчатися, працювати та розвиватися.

За останні десять років населення міста зросла щонайменше на 50 тисяч і зараз становить 712 тисяч осіб. Якщо говорити про ціни на громадський транспорт, то порівняно з 2014 роком цьогоріч ціна складає 2,25 долара. Тобто, вона зросла на 25 центрів порівняно з 2014 роком.

Один метр квадратний нерухомості у Вашингтоні коштує 7000 доларів станом на 2025 рік. Це найменше ціна і все залежить від району розташування житла. Водночас у 2014 році ціна була 5000.

Нагадаємо, раніше ми писали, як влада Києва провалила витрату коштів для містян та хто заважає працювати у Київській міській раді.

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