Как изменились столицы ЕС по сравнению с Киевом — эфир Київський час

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Виталий Кличко уже 11 лет занимает должность городского головы Киева. За это время в Киеве произошло много изменений, в частности, началась полномасштабная война.

Как изменился Киев и другие европейские столицы за 11 лет — смотрите в эфире "Київський час".

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Что изменилось в Париже за последние 11 лет

Журналистка Новини.LIVE в Париже Валерия Рождественская рассказала, что с 2014 года и до сих пор мэром французской столицы является Анн Идальго.

Что касается стоимости проезда, то цена на единый билет составляет 2,50 евро (около 118 грн). Еще десять лет назад такой билет стоил 1,70 евро (около 80 грн). За десять лет цена проезда выросла на 32%.

Что касается населения, то в 2014 году в Париже проживало 2 220 000 человек, а по состоянию на 2025 год эта цифра немного ниже — 2 048 000 человек.

Цены на жилье за это время также выросли: в мае 2025 года метр квадратный стоит 9 450 евро, а десять лет назад цена была 8 110 евро. Таким образом, за 10 лет цена выросла на 15%.

Также Валерия рассказала, что за последние десять лет в Париже появились выдающиеся здания, в частности, две башни Tours Duo, высотой 122 и 180 метров. Они были официально открыты в 2022 году. Конечно, нужно также отметить повторное открытие Собора Парижской Богоматери в декабре 2024 года после пожара, который там произошел в 2019 году.

Изменения в Берлине за 11 лет

В то же время журналистка Дарья Нефедова, которая находится в Берлине, рассказала, что за последние 11 лет город имел трех мэров. Последнего избрали в 2023 году.

По ее словам, в 2014 году билет на одноразовый проезд в транспорте стоил 2,60 евро, в этом году такой же билет стоит 3,80 евро.

В 2025 году население Берлина составляет 3 058 000 человек. С 2014 года количество выросло на 80 тысяч жителей и самая большая возрастная группа — люди в возрасте от 30 до 39 лет.

По состоянию на 2014 год средняя стоимость жилья в центре города составляла 3 490 евро за метр квадратный. Уже в 2025 стоимость выросла до 5 103 евро. Цены поднялись почти в полтора раза.

"В целом Берлин за последние 11 лет претерпел много изменений, которые были направлены на модернизацию и улучшение качества жизни", — подытожила Дарья.

Как изменилась Варшава

Журналистка из Варшавы Юлия Войнар поделилась, что за последние 11 лет столица Польши заметно изменилась. По ее словам, город стал более современным, динамичным и удобным для жизни. Также появились новые кварталы, бизнес-центры, обновлен транспорт, стало больше место для пешеходов и велосипедистов.

Городское руководство оставалось стабильным с 2018 года, сейчас Варшавой руководит Рафал Тшасковский и при его каденции город развивается.

Стоимость проезда за это время также не изменилась. Билет как стоил в 2014 году 4,40 злотых, так и стоит сейчас — в 2025. Это при том, что инфраструктура транспорта существенно улучшилась, ведь появились новые трамваи, автобусы и линии метро.

За 11 лет население города выросло почти на 6%, в основном в результате внутренней миграции и приезда иностранцев, в частности, украинцев. Однако это повлияло на цены на жилье, они буквально взлетели почти втрое.

Среди новых строений символом Варшавы стал новый небоскреб Varso Tower. Здание, кстати, самое высокое в ЕС.

Какие изменения за 11 лет произошли в Вашингтоне

Находясь в Вашингтоне, Ульяна Бойчук рассказала, что за последнее десятилетие город значительно развивается и в столицу США едет много молодежи, чтобы учиться, работать и развиваться.

За последние десять лет население города выросло минимум на 50 тысяч и сейчас составляет 712 тысяч человек. Если говорить о ценах на общественный транспорт, то по сравнению с 2014 годом в этом году цена составляет 2,25 доллара. То есть, она выросла на 25 центов по сравнению с 2014 годом.

Один метр квадратный недвижимости в Вашингтоне стоит 7000 долларов по состоянию на 2025 год. Это наименьшая цена и все зависит от района расположения жилья. В то же время в 2014 году цена была 5000.

Напомним, ранее мы писали, как власти Киева провалили трату средств для горожан и кто мешает работать в Киевском городском совете.

Также мы сообщали, почему тарифы на коммунальные услуги в Киеве растут, а качество остается низким.