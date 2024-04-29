Клієнтів обдурили — у Києві нотаріус придумав хитру схему заробітку під час відпустки

Вилучені документи. Фото: Київська міська прокуратура

Діючи за вказівками нотаріуса, який перебував за кордоном, троє його помічників, незаконно підробляли документи. Вони використовували його цифровий підпис для доступу до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України та замість нього посвідчували документи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 29 квітня.

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Деталі справи

За період з вересня 2022 року по січень 2024 року, коли нотаріус часто відвідував Польщу та інші країни, його помічники видали понад 2000 довіреностей та посвідчили значну кількість договорів та інших документів, використовуючи його особисті бланки, печатку та цифровий підпис.

Наразі ведеться розслідування щодо несанкціонованого доступу до державних реєстрів та підробки офіційних документів, які мають бути посвідчені нотаріусом. Розглядається питання про обрання запобіжних заходів, а місцеперебування самого нотаріуса наразі встановлюється.

Вилучені документи. Фото: Київська міська прокуратура

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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