Клиентов обманули — в Киеве нотариус придумал хитрую схему заработка во время отпуска

Изъятые документы. Фото: Киевская городская прокуратура

Действуя по указаниям нотариуса, находившегося за границей, трое его помощников, незаконно подделывали документы. Они использовали его цифровую подпись для доступа к нотариальным реестрам Министерства юстиции Украины и вместо него удостоверяли документы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 апреля.

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За период с сентября 2022 по январь 2024 года, когда нотариус часто посещал Польшу и другие страны, его помощники выдали более 2000 доверенностей и засвидетельствовали значительное количество договоров и других документов, используя его личные бланки, печать и цифровую подпись.

В настоящее время ведется расследование несанкционированного доступа к государственным реестрам и подделки официальных документов, которые должны быть удостоверены нотариусом. Рассматривается вопрос об избрании мер, а местонахождение самого нотариуса устанавливается.

Изъятые документы. Фото: Киевская городская прокуратура

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

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