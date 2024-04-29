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Клиентов обманули — в Киеве нотариус придумал хитрую схему заработка во время отпуска

29 апреля 2024 13:17
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Бригадир София
редактор
Клиентов обманули — в Киеве нотариус придумал хитрую схему заработка во время отпуска
Изъятые документы. Фото: Киевская городская прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Действуя по указаниям нотариуса, находившегося за границей, трое его помощников, незаконно подделывали документы. Они использовали его цифровую подпись для доступа к нотариальным реестрам Министерства юстиции Украины и вместо него удостоверяли документы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 апреля.

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Детали дела

За период с сентября 2022 по январь 2024 года, когда нотариус часто посещал Польшу и другие страны, его помощники выдали более 2000 доверенностей и засвидетельствовали значительное количество договоров и других документов, используя его личные бланки, печать и цифровую подпись.

В настоящее время ведется расследование несанкционированного доступа к государственным реестрам и подделки официальных документов, которые должны быть удостоверены нотариусом. Рассматривается вопрос об избрании мер, а местонахождение самого нотариуса устанавливается.

Прокуратура изъяла нотариальные документы
Изъятые документы. Фото: Киевская городская прокуратура
Скриншот поста Киевской городской прокуратуры
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области подрядчика будут судить за незаконное присвоение имущества и подделку документации.

Ранее во Львовской области отменили приговор мужчине, который подписал долговую расписку исчезающими чернилами.

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