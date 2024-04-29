Клиентов обманули — в Киеве нотариус придумал хитрую схему заработка во время отпуска
Действуя по указаниям нотариуса, находившегося за границей, трое его помощников, незаконно подделывали документы. Они использовали его цифровую подпись для доступа к нотариальным реестрам Министерства юстиции Украины и вместо него удостоверяли документы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 29 апреля.
Детали дела
За период с сентября 2022 по январь 2024 года, когда нотариус часто посещал Польшу и другие страны, его помощники выдали более 2000 доверенностей и засвидетельствовали значительное количество договоров и других документов, используя его личные бланки, печать и цифровую подпись.
В настоящее время ведется расследование несанкционированного доступа к государственным реестрам и подделки официальных документов, которые должны быть удостоверены нотариусом. Рассматривается вопрос об избрании мер, а местонахождение самого нотариуса устанавливается.
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