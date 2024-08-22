Очільник МВС Ігор Клименко розповів про завдання щодо реабілітації ветеранів

Ігор Клименко на VII Міжнародному ветеранському форумі. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв участь у VII Міжнародному ветеранському форумі, який пройшов у Києві і став майданчиком для обговорення розвитку ветеранської політики в нашій державі. Він запевнив, що його відомство вживає комплексних заходів у напряму реабілітації, підтримки та відновлення ветеранів.

Про це Клименко повідомив у Telegram у четвер, 22 серпня.

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"Справжня сила країни — в належній підтримці тих, хто пройшов найважчі випробування, захищаючи нашу державу", — зазначив міністр.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ комплексно працює в напряму реабілітації, підтримки та відновлення ветеранів війни.

Міністр наголосив, що наразі здійснюється соціальний супровід, постійно вдосконалюється реабілітаційний процес та відбувається сприяння працевлаштуванню ветеранів, які виявили бажання продовжувати працювати в системі МВС.

Крім того, активно розвиваються адаптивні види спорту. Також планується відкриття центру ментального здоров’я та центру протезування.

"Дякую нашим ветеранам та всім, хто допомагає нашим воїнам, робить все для їхньої підтримки та відновлення", — завершив виступ Клименко.