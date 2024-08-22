Глава МВД Игорь Клименко рассказал о задачах по реабилитации ветеранов

Клименко очертил главные задачи в направлении политики поддержки ветеранов
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко принял участие в прошедшем в Киеве VII Международном ветеранском форуме, который стал площадкой для обсуждения развития ветеранской политики в нашем государстве. Он заверил, что его ведомство принимает комплексные меры по реабилитации, поддержке и восстановлению ветеранов.
Об этом Клименко сообщил в Telegram в четверг, 22 августа.
МВД способствует адаптации ветеранов
"Настоящая сила страны — в должной поддержке тех, кто прошел тяжелейшие испытания, защищая наше государство", — отметил министр.
По его словам, Министерство внутренних дел комплексно работает в направлении реабилитации, поддержки и восстановления ветеранов войны.
Министр подчеркнул, что осуществляется социальное сопровождение, постоянно совершенствуется реабилитационный процесс и происходит содействие трудоустройству ветеранов, которые изъявили желание продолжать работать в системе МВД.
Кроме того, активно развиваются адаптивные виды спорта. Также планируется открытие центра ментального здоровья и центра протезирования.
"Благодарю наших ветеранов и всех, кто помогает нашим воинам, делает все для их поддержки и восстановления", — завершил выступление Клименко.
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