КМДА назвала терміни прийому школярів у 5 класи

Школярі вивчають книгу. Фото: УНІАН

У Києві продовжили термін прийому документів у 5 класи до 16 червня. Це пов'язано з продовженням зимових канікул і військовим становищем.

Про це повідомляє КМДА.

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Продовження термінів прийому до 5-х класів

У повідомленні наголошується, що установам рекомендовано продовжити прийом документів для 5-х класів протягом цього періоду.

Конкурсний відбір для нових 5-х класів намічено на 22 червня, але якщо на цю дату припадає національне мультипредметне тестування, то його буде перенесено на 23 червня. Проте проведення конкурсних випробувань залежить від кількості поданих заяв про зарахування, які мають перевищувати кількість вільних місць у класах.

Керівники закладів загальної середньої освіти повинні забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу під час проведення конкурсу та зарахування учнів до 5 класів.

Таким чином, цього року батьки мають можливість подати заяви про зарахування своїх дітей до 5 класів до 16 червня. Для проведення конкурсного відбору передбачено один день — 22 червня, але його може бути перенесено наступного дня, якщо у цей день відбудеться національне мультипредметне тестування. Проведення конкурсних випробувань залежатиме від кількості поданих заяв про зарахування, які мають перевищувати кількість вільних місць у відповідних класах.

Нагадаємо, що невдовзі в українських школах розпочнуться літні канікули. Наразі стало відомо, скільки діти відпочиватимуть.

У законі України сказано, що навчальний рік має тривати щонайменше 175 навчальних днів у всіх школах країни. Однак у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні уряд має право зменшити тривалість навчального року. В результаті цього заходу уряд прийняв рішення про скорочення навчального року на 20 днів зі 175 до 155 навчальних днів.