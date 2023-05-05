КГГА назвала сроки приема школьников в 5 классы

Школьники изучают книгу. Фото: УНИАН

В Киеве продлили срок приема документов в 5-е классы до 16 июня. Это связано с продлением зимних каникул и военным положением.

Об этом сообщает КГГА.

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Продление сроков приема в 5-е классы

В сообщении указывается, что учреждениям рекомендовано продолжить прием документов для 5-х классов в течение этого периода.

Конкурсный отбор для новых 5-х классов намечен на 22 июня, но если на эту дату приходится национальное мультипредметное тестирование, то он будет перенесен на 23 июня. Однако проведение конкурсных испытаний зависит от количества поданных заявлений о зачислении, которые должны превышать количество свободных мест в классах.

Руководители учреждений общего среднего образования должны обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса при проведении конкурса и зачислении учащихся в 5 классы.

Таким образом, в текущем году родители имеют возможность подать заявления о зачислении своих детей в 5 классы до 16 июня. Для проведения конкурсного отбора предусмотрен один день — 22 июня, но он может быть перенесен на следующий день, если в этот день состоится национальное мультипредметное тестирование. Проведение конкурсных испытаний будет зависеть от количества поданных заявлений о зачислении, которые должны превышать количество свободных мест в соответствующих классах.

Напомним, что вскоре в украинских школах начнутся летние каникулы. Сейчас стало известно, сколько дети будут отдыхать.

В законе Украины сказано, что учебный год должен продолжаться не менее 175 учебных дней во всех школах страны. Однако в связи с объявлением военного положения в Украине, правительство имеет право уменьшить продолжительность учебного года. В результате этой меры правительство принял решение о сокращении учебного года на 20 дней, с 175 до 155 учебных дней.