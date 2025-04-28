КМДА передала бригаді "Лють" НРК "Тарган" — що відомо

Зустріч посадовців КМВА та представниками бригади "Лють". Фото: Тимур Ткаченко

Київська міська військова адміністрація (КМВА) передала Департаменту поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" сучасні технічні засоби розвідки та ураження. Цей підрозділ постійно перебуває на передовій.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Facebook в понеділок, 28 квітня.

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Ткаченко наголосив, що у співпраці з Благодійним фондом "Відновлення та розвиток України" бійцям передали новий наземний роботизований комплекс (НРК) "Тарган".

Начальник КМВА додав, що підрозділ, який постійно перебуває на передовій, потребує регулярного посилення технічного оснащення і вирішення господарчих питань.

"Надалі будемо оперативно реагувати на запити підрозділу, щоб забезпечити його ефективну роботу. Адже наші воїни мають бути впевнені, що у них за спиною дійсно міцний тил, що не годує гарними обіцянками, а активно сприяє війську", — підсумував Ткаченко.

Повідомлення Ткаченка у Facebook

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила власні оборонні потужності. Виробництво зброї зросло втричі, а за окремими напрямами — у десятки разів.