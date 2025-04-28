КГГА передала бригаде "Лють" НРК "Таракан" - что известно

Встреча должностных лиц КГВА и представителями бригады "Лють". Фото: Тимур Ткаченко

Киевская городская военная администрация (КГВА) передала Департаменту полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" современные технические средства разведки и поражения. Это подразделение постоянно находится на передовой.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Facebook в понедельник, 28 апреля.

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Ткаченко отметил, что в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Восстановление и развитие Украины" бойцам передали новый наземный роботизированный комплекс (НРК) "Таракан".

Начальник КГВА добавил, что подразделение, которое постоянно находится на передовой, требует регулярного усиления технического оснащения и решения хозяйственных вопросов.

"В дальнейшем будем оперативно реагировать на запросы подразделения, чтобы обеспечить его эффективную работу. Ведь наши воины должны быть уверены, что у них за спиной действительно крепкий тыл, который не кормит хорошими обещаниями, а активно способствует войску", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Facebook

Напомним, с начала полномасштабной войны Украина существенно нарастила собственные оборонные мощности. Производство оружия выросло втрое, а по отдельным направлениям - в десятки раз.