КГГА передала бригаде "Лють" НРК "Таракан" - что известно

КГГА передала бригаде "Лють" роботизированный комплекс
Киевская городская военная администрация (КГВА) передала Департаменту полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" современные технические средства разведки и поражения. Это подразделение постоянно находится на передовой.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в Facebook в понедельник, 28 апреля.
Бригада "Лють" получила поддержку от Киева
Ткаченко отметил, что в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Восстановление и развитие Украины" бойцам передали новый наземный роботизированный комплекс (НРК) "Таракан".
Начальник КГВА добавил, что подразделение, которое постоянно находится на передовой, требует регулярного усиления технического оснащения и решения хозяйственных вопросов.
"В дальнейшем будем оперативно реагировать на запросы подразделения, чтобы обеспечить его эффективную работу. Ведь наши воины должны быть уверены, что у них за спиной действительно крепкий тыл, который не кормит хорошими обещаниями, а активно способствует войску", — подытожил Ткаченко.
Напомним, с начала полномасштабной войны Украина существенно нарастила собственные оборонные мощности. Производство оружия выросло втрое, а по отдельным направлениям - в десятки раз.
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