Ремонт госпіталю в Києві за 102 млн грн — КМДА приховала ціни на матеріали

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Госпіталь мера Києва Віталія Кличка та першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника вирішив приховати ціни на будівельні матеріали для нового ремонту за 102 млн гривень. До кінця року коштом місцевого бюджету мають відремонтувати другий поверх за 70,96 млн гривень та четвертий поверх за 31,46 млн гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на тендери.

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У системі Prozorro йдеться, що КНП "Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги" КМДА 10 липня за результатами тендерів замовив ТОВ "Абсолют-Клімат" капітальний ремонт приміщень другого та четвертого поверхів головного корпусу за 102,42 млн грн.

Інформація про ресурси включає лише назву, одиницю виміру та кількість, і не містить відпускних цін, які є важливою складовою цього документу. Це ускладнює можливість порівняння цін на будівельні матеріали та устаткування з ринковими цінами та виявлення можливого завищення.

Документ про капітальний ремонт без зазначення цін. Фото: "Наші гроші"

Торік госпіталь проводив ремонт приміщень з 5 по 11 поверхи, при цьому витрати на кожен з них становили приблизно 71-72 млн грн так само, як і витрати на поточний ремонт другого поверху. Тоді ціни на будматеріали значно перевищували звичайні. Наприклад, композитні панелі коштували в чотири рази більше, ніж зазвичай, фасадні дюбелі — втричі, а сталеві радіатори та стельові плити "Армстронг" — вдвічі дорожче.

Відомо, що експертизу кошторисної частини проєктної документації другого та четвертого поверхів проводило ТОВ "Рембудконсалтінг". Відповідальним експертом була Тетяна Алампієва.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який керує роботою Департаменту охорони здоров’я, у 2020 році опинився в центрі скандальної справи щодо звинувачень у вимаганні хабаря в розмірі 125 тис. доларів від забудовника. На час розслідування Кличко відсторонив його від виконання обов’язків. Проте в 2021 році Поворозник повернувся на свою посаду, оскільки справа про хабар була передана до суду, але вже без участі Поворозника як фігуранта.

У квітні цього року на сайті КМДА з'явилася інформація, що Кличко звернувся до НАБУ з результатами внутрішнього аудиту щодо ремонту Госпіталю ветеранів. Аудитори виявили порушення на суму 820 тис. грн, які вже були усунуті замовником шляхом коригування виконавчої документації та встановлення незмонтованого раніше обладнання.

Також замовник виправив порушення, які призвели до ризику втрат у розмірі 102,19 млн грн, шляхом дострокового розірвання договору підряду на капітальний ремонт фасадів, покрівлі та заміну вікон головного корпусу.

Директором "Медичного центру реабілітації та паліативної допомоги" є Борис Борисов, а уповноваженою особою з питань закупівель — Олена Пономарьова. Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА.

Директором і засновником столичної "Абсолют Клімат" є В’ячеслав Березовський.

Нагадаємо, в Одеській обласній раді оголосили тендер на заміну старих пошкоджених вікон у будівлі на Канатній. На ці потреби з обласного бюджету планують виділити майже 10 млн грн.

Раніше Миколаївська обласна прокуратура подала позов до суду, аби повернути державі гроші компанії. Слідство виявило, що кошти підприємство отримало від особи, яка перебуває під санкціями.