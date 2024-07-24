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КГГА скрыла цены на материал для ремонта госпиталя за более чем 100 млн гривен

24 июля 2024 16:28
Виктория Козырь - редактор
Ремонт госпиталя в Киеве за 102 млн грн — КГГА скрыла цены на материалы
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Госпиталь мэра Киева Виталия Кличко и первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника решил скрыть цены на строительные материалы для нового ремонта за 102 млн гривен. До конца года за счет местного бюджета должны отремонтировать второй этаж за 70,96 млн гривен и четвертый этаж за 31,46 млн гривен.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на тендеры.

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В системе Prozorro говорится, что КНП "Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи" КГГА 10 июля по результатам тендеров заказал ООО "Абсолют-Климат" капитальный ремонт помещений второго и четвертого этажей главного корпуса за 102,42 млн грн.

Информация о ресурсах включает только название, единицу измерения и количество, и не содержит отпускных цен, которые являются важной составляющей этого документа. Это затрудняет возможность сравнения цен на строительные материалы и оборудование с рыночными ценами и выявления возможного завышения.

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Документ о капитальном ремонте без указания цен. Фото: "Наши деньги"

В прошлом году госпиталь проводил ремонт помещений с 5 по 11 этажи, при этом затраты на каждый из них составляли примерно 71-72 млн грн так же, как и расходы на текущий ремонт второго этажа. Тогда цены на стройматериалы значительно превышали обычные. Например, композитные панели стоили в четыре раза больше, чем обычно, фасадные дюбели — втрое, а стальные радиаторы и потолочные плиты "Армстронг" — вдвое дороже.

Известно, что экспертизу сметной части проектной документации второго и четвертого этажа проводило ООО "Рембудконсалтинг". Ответственным экспертом была Татьяна Алампиева.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который руководит работой Департамента здравоохранения, в 2020 году оказался в центре скандального дела по обвинению в вымогательстве взятки в размере 125 тыс. долларов от застройщика. На время расследования Кличко отстранил его от исполнения обязанностей. Однако в 2021 году Поворозник вернулся на свою должность, поскольку дело о взятке было передано в суд, но уже без участия Поворозника как фигуранта.

В апреле этого года на сайте КГГА появилась информация, что Кличко обратился в НАБУ с результатами внутреннего аудита по ремонту Госпиталя ветеранов. Аудиторы выявили нарушения на сумму 820 тыс. грн, которые уже были устранены заказчиком путем корректировки исполнительной документации и установки несмонтированного ранее оборудования.

Также заказчик исправил нарушения, которые привели к риску потерь в размере 102,19 млн грн, путем досрочного расторжения договора подряда на капитальный ремонт фасадов, кровли и замену окон главного корпуса.

Директором "Медицинского центра реабилитации и паллиативной помощи" является Борис Борисов, а уполномоченным лицом по вопросам закупок — Елена Пономарева. Валентина Гинзбург возглавляет Департамент здравоохранения КГГА.

Директором и основателем столичной "Абсолют Климат" является Вячеслав Березовский.

Напомним, в Одесском областном совете объявили тендер на замену старых поврежденных окон в здании на Канатной. На эти нужды из областного бюджета планируют выделить около 10 млн грн.

Ранее Николаевская областная прокуратура подала иск в суд, чтобы вернуть государству деньги компании. Следствие обнаружило, что средства предприятие получило от лица, находящегося под санкциями.

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