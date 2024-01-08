КМДА радить мешканцям столиці повернутися до маскового режиму

Чоловік у масці. Фото: Київська міська рада

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції, щоб завадити новому поширенню вірусу COVID-19. У зв'язку з цим киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Коронавірус повертається

"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне", — зазначив Микола Поворозник.

Поворозник зазначив, що щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є і важкохворі.

Киянам варто знов одягнути маски

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", — зауважив Поворозник.

Він нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Раніше ми повідомляли, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Гебреїсус Тедрос Аданом закликав людство продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції. Це необхідно для уникнення зараження на коронавірус.

Нагадуємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що в період з 20 листопада до 17 грудня 2023 року спостерігалося зростання кількості випадків COVID-19 на 52% порівняно з попереднім місяцем. Було зафіксовано понад 850 тисяч нових інфекцій.