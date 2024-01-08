КГГА советует жителям столицы вернуться к масочному режиму

Человек в маске. Фото: Киевский городской совет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает вновь соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы помешать новому распространению вируса COVID-19. В связи с этим киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален", — отметил Николай Поворозник.

Поворозник отметил, что еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелобольные.

Киевлянам стоит снова одеть маски

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, который определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19", — заметил Поворозник.

Он напомнил, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни есть вакцинация.

Ранее мы сообщали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Гебреис Тедрос Аданом призвал человечество продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это необходимо во избежание заражения коронавирусом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года наблюдался рост количества случаев COVID-19 на 52% по сравнению с предыдущим месяцем. Было зафиксировано более 850 тысяч новых инфекций.