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КМВА показала перші фото наслідків нічних атак Росії по Києву

31 травня 2024 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Атака на Київ 31 травня — які пошкодження в столиці
Наслідки атаки. Фото: КМВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у ніч на п'ятницю, 31 травня, здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram. 

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Так, внаслідок ворожого обстрілу Києва пожежею було пошкоджено:

  • приватне домоволодіння СТО;
  • автомийка;
  • шість легкових авто;
  • складське приміщення.
Російські війська запустили ракети по Києву 31 травня
Наслідки атаки. Фото: КМВА
У Києві під час ракетної атаки 31 травня пошкоджено СТО
Пожежники на місці пожежі. Фото: КМВА
через атаку Росії на Київ 31 травня пошкоджено інфраструктуру місті
Наслідки атаки. Фото: КМВА
У Києві сталася пожежа в ніч на 31 травня через ракетний удар
Наслідки атаки. Фото: КМВА

Площа пожежі становила приблизно 120 квадратних метрів. Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, в ніч на 31 травня Росія завдала удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.

Станом на 5 ранку Харківська обласна прокуратура повідомляла про 23 постраждалих та трьох загиблих через ворожий обстріл.

Київ
ППО
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
ракети

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