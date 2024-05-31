Атака на Київ 31 травня — які пошкодження в столиці

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Російські війська у ніч на п'ятницю, 31 травня, здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Так, внаслідок ворожого обстрілу Києва пожежею було пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО;

автомийка;

шість легкових авто;

складське приміщення.

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Пожежники на місці пожежі. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Наслідки атаки. Фото: КМВА

Площа пожежі становила приблизно 120 квадратних метрів. Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, в ніч на 31 травня Росія завдала удару по багатоповерховому житловому будинку в Харкові.

Станом на 5 ранку Харківська обласна прокуратура повідомляла про 23 постраждалих та трьох загиблих через ворожий обстріл.