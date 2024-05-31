Атака на Киев 31 мая – какие повреждения в столице

КГВА показала первые фото последствий ночных атак России по Киеву
31 мая 2024 08:01
Последствия атаки. Фото: КГВА
Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве в результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
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Так, в результате вражеских обстрелов Киева пожаром было повреждено:
- частное домовладение СТО;
- автомойка;
- шесть легковых автомобилей;
- складское помещение.
Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.
Напомним, в ночь на 31 мая Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.
По состоянию на 5 утра Харьковская областная прокуратура сообщала о 23 пострадавших и троих погибших из-за вражеских обстрелов.
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