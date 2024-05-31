Атака на Киев 31 мая – какие повреждения в столице

Последствия атаки. Фото: КГВА

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве в результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

Читайте также:

Ракетный удар по Киеву 31 мая

Так, в результате вражеских обстрелов Киева пожаром было повреждено:

частное домовладение СТО;

автомойка;

шесть легковых автомобилей;

складское помещение.

Последствия атаки. Фото: КГВА

Пожарные на месте пожара. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.

Скриншот поста КГВА

Напомним, в ночь на 31 мая Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.

По состоянию на 5 утра Харьковская областная прокуратура сообщала о 23 пострадавших и троих погибших из-за вражеских обстрелов.