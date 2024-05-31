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КГВА показала первые фото последствий ночных атак России по Киеву

31 мая 2024 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака на Киев 31 мая – какие повреждения в столице
Последствия атаки. Фото: КГВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, совершили ракетную атаку по Украине. В частности, в Киеве в результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Так, в результате вражеских обстрелов Киева пожаром было повреждено:

  • частное домовладение СТО;
  • автомойка;
  • шесть легковых автомобилей;
  • складское помещение.
Российские войска запустили ракеты по Киеву 31 мая
Последствия атаки. Фото: КГВА
В Киеве во время ракетной атаки 31 мая повреждено СТО
Пожарные на месте пожара. Фото: КГВА
из-за атаки России на Киев 31 мая повреждена инфраструктура города
Последствия атаки. Фото: КГВА
В Киеве произошел пожар в ночь на 31 мая из-за ракетного удара
Последствия атаки. Фото: КГВА

Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.

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Скриншот поста КГВА

Напомним, в ночь на 31 мая Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Харькове.

По состоянию на 5 утра Харьковская областная прокуратура сообщала о 23 пострадавших и троих погибших из-за вражеских обстрелов.

Киев
ПВО
ракетный удар
обстрелы
война в Украине
ракеты

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