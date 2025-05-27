КМВА спростувала інформацію про вибухівку біля житлового будинку

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook Тимура Ткаченка

У вівторок, 27 травня, стало відомо, що у Дарницькому районі Києва начебто виявили вибухівку у дворі будинку. Однак у КМВА спростували цю інформацію.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, інформація, що почала поширюватися у телеграм-каналах та яку начебто озвучив мер міста, викликала занепокоєння серед мешканців.

Однак, як з’ясувалося згодом, тривога була хибною.

На місці події правоохоронці виявили предмет, схожий на звичайну водопровідну трубу — жодної загрози вибуху не зафіксовано.

"Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові стався вибух саморобного пристрою, внаслідок чого постраждав підліток.

А у Німеччині та Швейцарії правоохоронці затримали трьох громадян України, яких підозрюють у підготовці диверсій. За попередніми даними, йдеться про можливі підпали та вибухи, спрямовані на вантажні перевезення.