КГВА опровергла информацию о взрывчатке возле жилого дома

Тимур Ткаченко. Фото: Facebook Тимура Ткаченко

Во вторник, 27 мая, стало известно, что в Дарницком районе Киева якобы обнаружили взрывчатку во дворе дома. Однако в КГВА опровергли эту информацию.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Что известно о взрывчатке в жилом доме Киева

По словам Ткаченко, информация, которая начала распространяться в телеграм-каналах и которую якобы озвучил мэр города, вызвала беспокойство среди жителей.

Однако, как выяснилось впоследствии, тревога была ложной.

На месте происшествия правоохранители обнаружили предмет, похожий на обычную водопроводную трубу - никакой угрозы взрыва не зафиксировано.

"Пожалуйста, не поддавайтесь панике и опирайтесь только на официальные ресурсы военной администрации и Национальной полиции", — добавил Ткаченко.

Напомним, что недавно в Харькове произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего пострадал подросток.

А в Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины, которых подозревают в подготовке диверсий. По предварительным данным, речь идет о возможных поджогах и взрывах, направленных на грузовые перевозки.