КГВА опровергла информацию о взрывчатке возле жилого дома
Во вторник, 27 мая, стало известно, что в Дарницком районе Киева якобы обнаружили взрывчатку во дворе дома. Однако в КГВА опровергли эту информацию.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Что известно о взрывчатке в жилом доме Киева
По словам Ткаченко, информация, которая начала распространяться в телеграм-каналах и которую якобы озвучил мэр города, вызвала беспокойство среди жителей.
Однако, как выяснилось впоследствии, тревога была ложной.
На месте происшествия правоохранители обнаружили предмет, похожий на обычную водопроводную трубу - никакой угрозы взрыва не зафиксировано.
"Пожалуйста, не поддавайтесь панике и опирайтесь только на официальные ресурсы военной администрации и Национальной полиции", — добавил Ткаченко.
Напомним, что недавно в Харькове произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего пострадал подросток.
А в Германии и Швейцарии правоохранители задержали трех граждан Украины, которых подозревают в подготовке диверсий. По предварительным данным, речь идет о возможных поджогах и взрывах, направленных на грузовые перевозки.
Читайте Новини.LIVE!