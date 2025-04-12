Чому не можна публікувати кадри роботи ППО — пояснення КМВА

Робота ППО. Фото: Генштаб

Київська міська військова адміністрація закликала громадян утриматися від публікації кадрів, на яких зафіксована робота протиповітряної оборони. Це сталося після того, як журналісти Reuters опублікували відео української ППО в столиці.

Про це повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв у коментарі Новини.LIVE.

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Ієвлєв застеріг, що публікація таких матеріалів може серйозно загрожувати безпеці.

Завдяки сучасним комп'ютерним технологіям і моделюванню міст, ворог може з'ясувати точні місця розташування наших систем ППО. Це своєю чергою може призвести до серйозних наслідків, включаючи загрозу життю людей та зниження ефективності оборонних сил.

"Не припускайтеся помилок, які можуть коштувати комусь життя", — підкреслив Ієвлєв, закликаючи утриматися від публікацій.

Він також додав, що варто зберігати інформаційну тишу та подякувати силам ППО за їхню щоденну мужність і надійний захист наших міст.

Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 12 квітня атакували Україну дронами "шахед". Сили ППО знищили в небі 56 безпілотників.

Раніше Президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час засідання у форматі "Рамштайн" наголосив, що українські міста потребують додаткових систем ППО для захисту цивільних від російських атак.