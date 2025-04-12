Почему нельзя публиковать кадры работы ППО — объяснение КМВА

Работа ППО. Фото: Генштаб

Киевская городская военная администрация призвала граждан воздержаться от публикации кадров, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны. Это произошло после того, как журналисты Reuters опубликовали видео украинской ПВО в столице.

Об этом сообщил спикер КГГА Евгений Иевлев в комментарии Новини.LIVE.

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Почему нельзя публиковать кадры работы ПВО

Иевлев предостерег, что публикация таких материалов может серьезно угрожать безопасности.

Благодаря современным компьютерным технологиям и моделированию городов, враг может выяснить точные места расположения наших систем ПВО. Это в свою очередь может привести к серьезным последствиям, включая угрозу жизни людей и снижение эффективности оборонительных сил.

"Не допускайте ошибок, которые могут стоить кому-то жизни", — подчеркнул Иевлев, призывая воздержаться от публикаций.

Он также добавил, что стоит сохранять информационную тишину и поблагодарить силы ПВО за их ежедневное мужество и надежную защиту наших городов.

Напомним, что оккупанты в ночь на 12 апреля атаковали Украину дронами "шахед". Силы ПВО уничтожили в небе 56 беспилотников.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время заседания в формате "Рамштайн" отметил, что украинские города нуждаются в дополнительных системах ПВО для защиты гражданских от российских атак.