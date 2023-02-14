День святого Валентина в Києві: боєць ЗСУ відсвяткував весілля

Пикула Роман і його наречена Інга

Український військовослужбовець повернувся зі сходу, аби в День закоханих одружитись зі своєю коханою. Молоде подружжя обрало для свого важливого дня особливу дату — 14 лютого.

Новини.live побували на церемонії одруження закоханих.

Військовий одружився в День закоханих

Військовий Пикула Роман одружився зі своєю нареченою Інгою сьогодні в Києві. Церемонія відбулась в Подільському РАЦСі. Саме тут сьогодні, 14 лютого, була запланована найбільша кількість одружень.

Відомо, що Роман служить разом із батьком нареченої Інги, саме так вони познайомились, закохались та прийняли рішення одружитись.

"Познайомились ми в Києві. Тато Інги — мій командир. Я приїхав до нього в гості, так ми й познайомились. Тоді ми пожартували, але жарти закінчились весіллям", — поділився Роман.

Фото: Новини.LIVE