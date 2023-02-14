День святого Валентина в Киеве: боец ВСУ отпраздновал свадьбу

Пикула Роман и его невеста Инга

Украинский военнослужащий вернулся с востока, чтобы в День влюбленных жениться на своей любимой. Молодые супруги выбрали для своего важного дня особую дату — 14 февраля.

Новини.LIVE побывали на церемонии бракосочетания влюбленных.

Военный женился в День влюбленных

Военный Пикула Роман женился на своей невесте Инге сегодня в Киеве. Церемония состоялась в Подольском ЗАГСе. Именно здесь сегодня, 14 февраля, было запланировано наибольшее количество бракосочетаний.

Известно, что Роман служит вместе с отцом невесты Инги, именно так они познакомились, влюбились и приняли решение жениться.

"Познакомились мы в Киеве. Папа Инги — мой командир. Я приехал к нему в гости, так мы и познакомились. Тогда мы пошутили, но шутки закончились свадьбой", — поделился Роман.

Фото: Новости.