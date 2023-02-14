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Любовь вопреки войне: боец ВСУ вернулся с востока и женился в День влюбленных

14 февраля 2023 17:38
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
День святого Валентина в Киеве: боец ВСУ отпраздновал свадьбу
Пикула Роман и его невеста Инга
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Украинский военнослужащий вернулся с востока, чтобы в День влюбленных жениться на своей любимой. Молодые супруги выбрали для своего важного дня особую дату — 14 февраля.

Новини.LIVE побывали на церемонии бракосочетания влюбленных.

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Военный женился в День влюбленных

Военный Пикула Роман женился на своей невесте Инге сегодня в Киеве. Церемония состоялась в Подольском ЗАГСе. Именно здесь сегодня, 14 февраля, было запланировано наибольшее количество бракосочетаний.

Известно, что Роман служит вместе с отцом невесты Инги, именно так они познакомились, влюбились и приняли решение жениться.

"Познакомились мы в Киеве. Папа Инги — мой командир. Я приехал к нему в гости, так мы и познакомились. Тогда мы пошутили, но шутки закончились свадьбой", — поделился Роман.

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Свадьба 14 февраля

Фото: Новости.

 

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