День святого Валентина в Киеве: боец ВСУ отпраздновал свадьбу

Любовь вопреки войне: боец ВСУ вернулся с востока и женился в День влюбленных
Украинский военнослужащий вернулся с востока, чтобы в День влюбленных жениться на своей любимой. Молодые супруги выбрали для своего важного дня особую дату — 14 февраля.
Новини.LIVE побывали на церемонии бракосочетания влюбленных.
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Военный женился в День влюбленных
Военный Пикула Роман женился на своей невесте Инге сегодня в Киеве. Церемония состоялась в Подольском ЗАГСе. Именно здесь сегодня, 14 февраля, было запланировано наибольшее количество бракосочетаний.
Известно, что Роман служит вместе с отцом невесты Инги, именно так они познакомились, влюбились и приняли решение жениться.
"Познакомились мы в Киеве. Папа Инги — мой командир. Я приехал к нему в гости, так мы и познакомились. Тогда мы пошутили, но шутки закончились свадьбой", — поделился Роман.
Фото: Новости.