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Кохання у повітрі: який вигляд має Київ напередодні Дня закоханих очима Новини.LIVE

13 лютого 2023 19:45
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
День святого Валентина в Києві у 2023 році — фото
Кияни готують подарунки для коханих
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина, він же День закоханих. Традиція цього свята має довгу та цікаву історію, яка йде углибину віків. Саме 14 лютого багато хто не проти ще раз нагадати про теплі почуття своїй половинці оригінальним подарунком або теплим зізнанням. Тим часом магазини та кафе Києва заздалегідь готуються до свята любові. І навіть війна не заважає створювати романтичну атмосферу.

Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва, щоб показати на фото романтику столиці.

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Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Київ напередодні Дня закоханих

Фото: Новини.LIVE

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