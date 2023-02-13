День святого Валентина в Києві у 2023 році — фото

Кохання у повітрі: який вигляд має Київ напередодні Дня закоханих очима Новини.LIVE
Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина, він же День закоханих. Традиція цього свята має довгу та цікаву історію, яка йде углибину віків. Саме 14 лютого багато хто не проти ще раз нагадати про теплі почуття своїй половинці оригінальним подарунком або теплим зізнанням. Тим часом магазини та кафе Києва заздалегідь готуються до свята любові. І навіть війна не заважає створювати романтичну атмосферу.
Фотокореспондент Новини.LIVE пройшовся вулицями Києва, щоб показати на фото романтику столиці.
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Фото: Новини.LIVE