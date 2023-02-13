День святого Валентина в Киеве в 2023 году.

Киевляне готовят подарки для любимых

Приближается романтичный праздник года — День святого Валентина, он же День влюбленных. Традиция этого праздника имеет долгую и интересную историю, которая идет вглубь веков. Именно 14 февраля многие не прочь еще раз напомнить о теплых чувствах своей половинке оригинальным подарком или теплым признанием. Тем временем магазины и кафе Киева заранее готовятся к празднику любви. И даже война не мешает создавать романтическую атмосферу.

Фотокорреспондент Новини.LIVE прошелся по улицам Киева, чтобы показать на фото романтику столицы.

Фото: Новини.LIVE