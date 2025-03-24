Черги на залізничному вокзалі у Києві — яка ситуація

Колапс на залізничному вокзалі Києва — до кас утворилися черги
На залізничному вокзалі у Києві утворились черги біля кас. Через те, що на сервіси підприємства було здійснено кібератаку, придбати квитки на потяги можна тільки офлайн.
Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 24 березня.
Черги на залізничному вокзалі у Києві
Десятки людей стоять у чергах до кас на столичному залізничному вокзалі. Таким чином намагаються придбати квитки, які купити онлайн на сайті чи в додатку наразі не можна.
Разом з тим, в Укрзалізниці попросили людей "не штурмувати" каси. Квитки людям пріоритетно будуть продавати на 24-25 березня.
Нагадаємо, онлайн-сервіси Укрзалізниці не працюють відучора, 23 березня. Наразі купити квитки на рейси по Україні та за кордон можна лише у касах.
У пресслужбі підприємства наголошували, що у крайньому разі люди можуть одразу ж прямувати безпосередньо до потяга, якщо не встигають купити квитки. Їх оформлять на місці.
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