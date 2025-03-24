Черги на залізничному вокзалі у Києві — яка ситуація

Люди стоять в чергах до кас Укрзалізниці у Києві. Фото: Новини.LIVE

На залізничному вокзалі у Києві утворились черги біля кас. Через те, що на сервіси підприємства було здійснено кібератаку, придбати квитки на потяги можна тільки офлайн.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 24 березня.

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Черги на залізничному вокзалі у Києві

Десятки людей стоять у чергах до кас на столичному залізничному вокзалі. Таким чином намагаються придбати квитки, які купити онлайн на сайті чи в додатку наразі не можна.

Разом з тим, в Укрзалізниці попросили людей "не штурмувати" каси. Квитки людям пріоритетно будуть продавати на 24-25 березня.

Люди стоять у чергах до кас. Фото: Новини.LIVE

Черги до кас на вокзалі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Черги на залізничному вокзалі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди стоять у черзі, аби купити квитки на потяг. Фото: Новини.LIVE

Черги до кас на вокзалі у столиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, онлайн-сервіси Укрзалізниці не працюють відучора, 23 березня. Наразі купити квитки на рейси по Україні та за кордон можна лише у касах.

У пресслужбі підприємства наголошували, що у крайньому разі люди можуть одразу ж прямувати безпосередньо до потяга, якщо не встигають купити квитки. Їх оформлять на місці.