Очереди на железнодорожном вокзале в Киеве — какая ситуация

Люди стоят в очередях к кассам Укрзализныци в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На железнодорожном вокзале в Киеве образовались очереди у касс. В связи с тем, что на сервисы предприятия была осуществлена кибератака, приобрести билеты на поезда можно только офлайн.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 24 марта.

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Очереди на железнодорожном вокзале в Киеве

Десятки людей стоят в очередях в кассы на столичном железнодорожном вокзале. Таким образом пытаются приобрести билеты, которые купить онлайн на сайте или в приложении пока нельзя.

Вместе с тем, в Укрзализныце попросили людей "не штурмовать" кассы. Билеты людям приоритетно будут продавать на 24-25 марта.

Люди стоят в очередях к кассам. Фото: Новини.LIVE

Очереди в кассы на вокзале в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Очереди на железнодорожном вокзале в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди стоят в очереди, чтобы купить билеты на поезд. Фото: Новини.LIVE

Очереди в кассы на вокзале в столице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, онлайн-сервисы Укрзализныци не работают со вчерашнего дня, 23 марта. Сейчас купить билеты на рейсы по Украине и за границу можно только в кассах.

В пресс-службе предприятия отмечали, что в крайнем случае люди могут сразу же направляться непосредственно к поезду, если не успевают купить билеты. Их оформят на месте.