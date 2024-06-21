Графіки відключення світла в Києві 22 червня

Жінка під час відключень світла. Фото: Uniondata

У суботу, 22 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 16:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 22 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.