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Коли буде світло — як працюватимуть графіки у Києві завтра

21 червня 2024 22:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 22 червня
Жінка під час відключень світла. Фото: Uniondata
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 22 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 16:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Києві 22 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 22 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 22 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва. 

Київ
електроенергія
Україна
Київська область
сфера енергетики
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Укренерго
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світло

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