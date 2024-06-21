Графіки відключення світла в Києві 22 червня

Коли буде світло — як працюватимуть графіки у Києві завтра
У суботу, 22 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 16:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла в Києві 22 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 18:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.
Водночас в Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планують відновити 1 ГВт генерації та ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва.
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